Глава Псковской области Михаил Ведерников накануне предложил снести памятник Владимиру Ленину, расположенный на Центральной площади в столице региона.
Воевать с историей — это удел киевского режима, уверен руководитель Pravda.Ru Вадим Горшенин.
"Вопрос, как понимаю, заключается в том, чтобы памятник Ленину не стоял перед зданием администрации. Ну так в чём проблема? Возьми, да построй для администрации новое здание, а это отдай под дом культуры!" — предложил он псковским властям в своём Telegram-канале.
Тем более, отметил Горшенин, губернатор признал, что "жители за Ленина".
"Уважение к истории проявляется всегда тем, как конкретные члены общества, в том числе из администраций, относятся к историческим личностям, которые им не нравятся", — подчеркнул медиаменеджер.
Инициатива Ведерникова напоминает поступки украинской власти, которая развернула настоящую войну с памятниками.
"Не понимаю, как после этих заявлений кто-нибудь не подал на него заявление в Минюст: Ведерников на Псковщине пытается реализовать политику Зеленского. Чем не иноагент со стороны противника в СВО?" — задался вопросом Горшенин.
Ранее стало известно, что ночью 18 июля неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
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