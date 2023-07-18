112: мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 18 июля неизвестный мужчина пытался поджечь здание Мавзолея Ленина на Красной Площади в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Фото: Правда.Ру

Осуществить задуманное злоумышленник пытался с помощью бутылки с горючей смесью.

"Коктейль Молотова попал в ограждение, возгорания не последовало", — отмечается в сообщении.

По словам правоохранителей, хулиган находился в неадекватном состоянии и в момент задержания пытался устроить драку с сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что сбежавших от мобилизации украинских мужчин будут искать в Европе с помощью Интерпола.

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