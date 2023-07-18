Ночью 18 июля неизвестный мужчина пытался поджечь здание Мавзолея Ленина на Красной Площади в Москве, сообщает Telegram-канал 112.
Осуществить задуманное злоумышленник пытался с помощью бутылки с горючей смесью.
"Коктейль Молотова попал в ограждение, возгорания не последовало", — отмечается в сообщении.
По словам правоохранителей, хулиган находился в неадекватном состоянии и в момент задержания пытался устроить драку с сотрудниками полиции.
Ранее стало известно, что сбежавших от мобилизации украинских мужчин будут искать в Европе с помощью Интерпола.
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