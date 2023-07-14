Владивостокский мэр Константин Шестаков провёл встречу с жителями города, где отчитался о работе муниципалитета и ответил на вопросы жителей.
По словам градоначальника, за последнее время город обзавёлся новыми общественными пространствами, а работы по благоустройству были проведены на 165 придомовых территориях.
Несмотря на проблемы в экономике, продолжается строительство образовательных учреждений и детских садов. Этот вопрос, пишет zr.media, находится на личном контроле мэра.
Шестаков с жителями Владивостока обсудил масштабный ремонт дорог и теплосетей, замену лестниц, находящихся в неподобающем состоянии. На встрече также поднимались вопросы создания новых парков, общественных пространств для отдыха и ремонт школьных стадионов.
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