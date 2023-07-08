Падающий курс рубля оставит Владивосток без дешёвых японских машин

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Новый скачок курсов валют скажется на стоимости всего импорта в России. Жители Приморского края несильно переживают за дорожающую бытовую технику или косметику, они боятся остаться без любимых японских машин.

Фото: Фото с официального сайта

Многие предприниматели Владивостока занимаются перегоном подержанных автомобилей из Японии, позволяя своим согражданам обзавестись приличным транспортным средством за небольшие деньги.

"С падением рубля, а сейчас он где-то между 99 за евро и дном, дешёвых японских авто во Владивостоке попросту не останется", — пишет vostokmedia.com.

Авторы материала отмечают, что продавцы на самом популярном городском авторынке "Зелёный угол" успели ввести в Россию множество машин до "отрицательного роста" рубля, но их запасы сейчас не безграничны.