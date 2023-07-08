Новый скачок курсов валют скажется на стоимости всего импорта в России. Жители Приморского края несильно переживают за дорожающую бытовую технику или косметику, они боятся остаться без любимых японских машин.
Многие предприниматели Владивостока занимаются перегоном подержанных автомобилей из Японии, позволяя своим согражданам обзавестись приличным транспортным средством за небольшие деньги.
"С падением рубля, а сейчас он где-то между 99 за евро и дном, дешёвых японских авто во Владивостоке попросту не останется", — пишет vostokmedia.com.
Авторы материала отмечают, что продавцы на самом популярном городском авторынке "Зелёный угол" успели ввести в Россию множество машин до "отрицательного роста" рубля, но их запасы сейчас не безграничны.
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