Жителям и гостям Владивостока рассказали о способе экономить на общественном транспорте

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Пользоваться наличными при оплате проезда в общественном транспорте Владивостока не только мне неудобно, но и дороже, рассказали местные эксперты.

Фото: https://kyiv.web2ua.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/537198_na_vvedenii_edinogo_e_bileta_v_obwestvenn.jpeg

После мартовского повышения цен билет на владивостокский общественный транспорт стоит уже 40 рублей. Пять рублей можно сэкономить, если использовать для оплаты банковскую карту, а заранее приобретённая транспортная карта позволит доехать до места назначения всего за 32 рубля.

Но ещё дешевле поездка обойдется владельцам карт платёжной системы "Мир", выяснило издание zr.media. До 30 июня на бесконтактную оплату с помощью смартфона действует внушительная скидка, благодаря которой можно экономить восемь рублей с каждой поездки.

С помощью этой возможности жители Приморского края только за два последних месяца сэкономили более пяти миллионов рублей.

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