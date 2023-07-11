Семейство снежных барсов запечатлели учёные Саяно-Шушенского заповедника в ходе своей рабочей поездки по Красноярскому краю. Как передаёт prmira.ru, экспедиторы не ожидали увидеть самку ирбиса с тремя котятами: они подсчитывали численности горного козла.
Учёные потом рассказали, что увидеть снежных барсов в естественной среде обитания является большой удачей, поскольку они всегда находятся в местах, куда сложно добраться человеку.
Семья кошачих была в полном составе. Экспедиторы сделали снимки как раз в момент, когда животные завершали приём пищи.
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