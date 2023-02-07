В новосибирском зоопарке белая медведица родила двух медвежат

В зоопарке Новосибирска белая медведица по кличке Герда родила двух медвежат. Об этом пишет издание Сиб.фм.

О событии жителям города сообщила бывший вице-мэр города Анна Терешкова, которая опубликовала поздравление в соцсети 7 февраля.

"Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год!", — выразила свои эмоции она.

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