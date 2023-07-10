В Нижнем Тагиле продали квартиру вместе с кошкой: питомцу ищут новых хозяев

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В Нижнем Тагиле продали квартиру вместе с кошкой.

Фото: gazeta.ru

В Нижнем Тагиле люди купили квартиру вместе с кошкой. Такому сюрпризу новые жильцы были очень удивлены и обескуражены. Сейчас они ищут новых хозяев для питомца, сообщает tagilcity.ru.

Новые владельцы квартиры опубликовали объявление в соцсетях "КОТОПЕС-НТ", отметив в нём, что предыдущие хозяева кошки поступили совсем негуманно.

"Твари. Просто нет слов. Пушистику новый дом", — написала тагильчанка Василина.

В комментариях к посту пользователи также выразили своё негодование тем, как можно было бросить своего питомца.

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