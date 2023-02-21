Мужчина из Красноярского края убил кошку, которая запрыгнула на стол. Возбуждено уголовное дело

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Абанском районе Красноярского края было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными против мужчины за гибель кошки.

Недавно жительница села Долгий мост обратилась в полицию с жалобой на её 46-летнего мужа, который в состоянии алкогольного опьянения нанёс травмы их кошке Лизе. Вследствие полученных травм питомец скончался. Об этом сообщает prmira.ru.

Специалисты произвели экспертизу, которая показала, что животное скончалось из-за черепно-мозговой травмы. По словам мужчины, он ударил кошку, потому что она забралась на кухонный стол.

Гражданину грозит лишение свободы на срок до трёх лет по статье 245 УК РФ.

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