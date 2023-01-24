Кинолог Голубев призвал не ругать щенков за лужи на полу: "Это не издевательство"

С первых дней появления щенка в доме необходимо учить его справлять нужду на впитывающей пелёнке. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В интервью Радио 1 он отметил, что маленьких питомцев не стоит ругать за лужи на полу, так как они ещё не в силах следить за работой мочевого пузыря и кишечника.

"Это не месть и не издевательство над хозяином", — указал эксперт.

По его словам, на первых этапах в разных частях квартиры следует разложить несколько пелёнок, после чего необходимо выяснить, в каких местах щенок предпочитает ходить в туалет. Как пояснил кинолог, постепенно можно убирать ненужные пелёнки. Вскоре у питомца останется лишь одно место, где он будет справлять нужду, подчеркнул Голубев.

Специалист порекомендовал гулять с щенками до полугода примерно пять раз в день по 15-20 минут. Он добавил, что в дальнейшем количество прогулок можно будет сократить.

Кинолог также посоветовал угощать собаку лакомствами за то, что она справила нужду на улице. Эксперт убеждён: такой подход позволит сформировать правильные привычки.