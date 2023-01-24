С первых дней появления щенка в доме необходимо учить его справлять нужду на впитывающей пелёнке. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В интервью Радио 1 он отметил, что маленьких питомцев не стоит ругать за лужи на полу, так как они ещё не в силах следить за работой мочевого пузыря и кишечника.
"Это не месть и не издевательство над хозяином", — указал эксперт.
По его словам, на первых этапах в разных частях квартиры следует разложить несколько пелёнок, после чего необходимо выяснить, в каких местах щенок предпочитает ходить в туалет. Как пояснил кинолог, постепенно можно убирать ненужные пелёнки. Вскоре у питомца останется лишь одно место, где он будет справлять нужду, подчеркнул Голубев.
Специалист порекомендовал гулять с щенками до полугода примерно пять раз в день по 15-20 минут. Он добавил, что в дальнейшем количество прогулок можно будет сократить.
Кинолог также посоветовал угощать собаку лакомствами за то, что она справила нужду на улице. Эксперт убеждён: такой подход позволит сформировать правильные привычки.
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