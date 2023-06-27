Чрезмерное усердие: как петербургские музеи портят облик Северной столицы

3:35 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Петербургские музеи с их богатым историческим наследием и значимыми архитектурными сооружениями имеют важную роль в сохранении и демонстрации культурных ценностей. Однако, иногда проекты строительства и реконструкции вызывают негативную реакцию общественности и вызывают вопросы о вмешательстве во внешний облик города.

Этим летом гендиректор Государственного Эрмитажа и президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский открыл павильон досмотра, который был построен в арке главных ворот Зимнего дворца. Однако, в отличие от предыдущей реконструкции крыла Главного штаба, этот проект совсем не вызвал восторга у горожан. Основной критикой, высказываемой общественностью, было то, что новая конструкция вовсе не вписывается в общий ансамбль: она отличается от оригинального архитектурного стиля и не гармонирует с окружающей средой. Такие изменения могут ослаблять ощущение целостности и аутентичности исторического места.

Павильон досмотра в Зимнем дворце — далеко не единственный случай, когда петербургское культурное наследие страдает от диссонанса и нарушения своего облика. Рядом с Эрмитажем расположено Конюшенное ведомство, которое вот уже много лет является предметом споров и вызывает боль у градозащитников. Занимающий целый квартал в центре города архитектурный ансамбль уже давно утратил былое величие, его разваливающиеся стены прикрывают праздничными баннерами вместо того, чтобы провести необходимые реставрационные работы, которые столь необходимы для сохранения здания.

Такие ситуации вызывают общественное недовольство, так как они подрывают важность сохранения культурного наследия и правильного восприятия исторических зданий. Нарушение архитектурного облика памятников может привести к потере их уникальности и значимости, а также вызвать сомнения в компетентности и заботе о национальном наследии. Причем за десятилетия попытки облагородить Конюшенное ведомство много раз предпринимались разные инвесторами. Но каждый раз их идеям не давали реализоваться. В 2022 году история вообще приняла очень интересный оборот: Смольный решил почти задаром (аукцион прошёл в рамках программы "Рубль за метр”) отдать Конюшенное компании "Бахчасарай”. Кроме интригующего названия, внимание неравнодушных граждан привлек тот факт, что фирма никогда не занималась реконструкциями. Ее специализация — это торговля напитками и табачной продукцией. Странная победа в не менее странном аукционе вынудила других претендентов на участие в торгах обратиться в суд. Теперь идут бесконечные судебные тяжбы и будущее Конюшенного опять туманно, а время то идет — исторические постройки могут быть утеряны навсегда.

Достижение баланса между сохранением исторического облика зданий и внедрением новых элементов представляет сложную задачу для городских властей. Необходимо учитывать пожелания и мнения общественности, а также привлекать опытных архитекторов и исследователей, чтобы найти оптимальные решения, которые сочетают в себе современность и сохранение уникального характера исторического наследия Петербурга, а не проводить странные конкурсы и отдавать объекты культурного наследия под снос либо некомпетентным девелоперам.