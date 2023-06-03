Знаменитая "Троица", написанная Андреем Рублёвым, будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, а потом вернётся на своё историческое место — в Троице-Сергиеву лавру. Этой информацией поделился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, добавив.
"Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне".
Отмечается, что завтра, 4 июня, планируется мольба перед образом Святой Троицы.
Стоит добавить о особом контроле над иконой "Троица" Рублёва со стороны Росгвардии и службы безопасности храма Христа Спасителя, которые обеспечат полную сохранность священного полотна.
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