На Блиновскую наденут удобный браслет: не натирает ногу, можно плавать в бассейне

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Помещённая под домашний арест блогер Елены Блиновская должна носить браслет, который не даст ей убежать во второй раз. Как стало известно, гаджет будет усовершенствованным.

Находящиеся под домашним арестом граждане, как правило, носят специальные браслеты, которые круглосуточно отслеживают их местоположение. Эти браслеты нельзя снимать, и если человек покидает квартиру без особого разрешения, то браслет передаёт тревожный сигнал сотрудникам полиции.

Блогер Елена Блиновская, как сообщает Telegram-канал Shot, будет носить новую версию этого браслета. Он более удобен, не натирает ногу и даже позволяет принимать водные процедуры. Поскольку в загородном доме Блиновской есть бассейн, то она сможет им активно пользоваться — браслет позволяет погружаться в воду даже на пять метров.

В комплекте с браслетом идут и пять эластичных ремешков, имеющих новые крепления. Это усовершенствованная версия, в которой были учтены и исправлены имевшиеся в прошлых моделях недостатки.

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