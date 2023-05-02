Эксперт сравнил популярности Путина и Блиновской в сети

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Популярность блогера Елены Блиновской достигла уровня президента России Владимира Путина, однако бизнес-сообщество о ней ничего не знает. Об этом рассказал лидер рейтинга топ-10 CEO России Алексей Архипов.

По его словам, услуги, которые предоставляет Блиновская в своих "марафонах желаний", не имеют серьезного значения ни для жизни, ни для бизнеса. Тем не менее, у нее более 5 миллионов подписчиков в Instagram, а поиск по её фамилии в Яндексе достигает более 1 миллиона запросов в месяц.

Для сравнения поисковый запрос "Путин" набирает 4 миллиона поисковых запросов в месяц в Яндексе.

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