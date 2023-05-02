Налоговики начали масштабную проверку российских блогеров, и она уже дала первые результаты, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
По её словам, некоторым известным интернет-предпринимателям из России уже ограничили доступ к банковским счетам.
"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество", — уточнила Мизулина в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что в настоящее время правоохранители заканчивают расследование ещё одного громкого дела, связанного с неуплатой налогов.
Ранее юрист допустил, что блогер Елена Блиновская, которая задолжала около миллиарда рублей ФНС РФ, может отделаться штрафом или условным наказанием.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.