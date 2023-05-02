Екатерина Мизулина сообщила о блокировке счетов ряда блогеров из России за неуплату налогов

0:56 Your browser does not support the audio element. Россия

Налоговики начали масштабную проверку российских блогеров, и она уже дала первые результаты, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

По её словам, некоторым известным интернет-предпринимателям из России уже ограничили доступ к банковским счетам.

"Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество", — уточнила Мизулина в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в настоящее время правоохранители заканчивают расследование ещё одного громкого дела, связанного с неуплатой налогов.

Ранее юрист допустил, что блогер Елена Блиновская, которая задолжала около миллиарда рублей ФНС РФ, может отделаться штрафом или условным наказанием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ордер на арест Путина: Что теперь будет? Самый детальный разбор