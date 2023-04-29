Юрист: задержанная за неуплата миллиарда рублей налогов Блиновская может избежать тюрьмы

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогер Елена Блиновская, задержанная правоохранителями за уклонение от уплаты 918 миллионов рублей налогов, может избежать реального срока заключения, заявил адвокат Александр Карабанов.

Он пояснил, что финансовые преступления в настоящее время раскрываются полностью, потому Блиновская поступает правильно, признавая свою вину и сотрудничая со следствием.

"После оплаты суммы, которую ей насчитали, уголовное дело может быть прекращено", — отметил юрист в интервью Общественной Службе Новостей.

Даже если принять во внимание, что автора "марафона желаний" также обвиняют в легализации денежных средств, законодательство позволяет суду назначать по этой статье наказание в виде штрафа или условного лишения свободы, если подсудимый погасил ущерб и признал свою вину.

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