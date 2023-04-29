Блогер Елена Блиновская, задержанная правоохранителями за уклонение от уплаты 918 миллионов рублей налогов, может избежать реального срока заключения, заявил адвокат Александр Карабанов.
Он пояснил, что финансовые преступления в настоящее время раскрываются полностью, потому Блиновская поступает правильно, признавая свою вину и сотрудничая со следствием.
"После оплаты суммы, которую ей насчитали, уголовное дело может быть прекращено", — отметил юрист в интервью Общественной Службе Новостей.
Даже если принять во внимание, что автора "марафона желаний" также обвиняют в легализации денежных средств, законодательство позволяет суду назначать по этой статье наказание в виде штрафа или условного лишения свободы, если подсудимый погасил ущерб и признал свою вину.
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