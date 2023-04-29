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Юрист: задержанная за неуплата миллиарда рублей налогов Блиновская может избежать тюрьмы

0:54
Общество

Блогер Елена Блиновская, задержанная правоохранителями за уклонение от уплаты 918 миллионов рублей налогов, может избежать реального срока заключения, заявил адвокат Александр Карабанов.

Юрист: задержанная за неуплата миллиарда рублей налогов Блиновская может избежать тюрьмы

Он пояснил, что финансовые преступления в настоящее время раскрываются полностью, потому Блиновская поступает правильно, признавая свою вину и сотрудничая со следствием.

"После оплаты суммы, которую ей насчитали, уголовное дело может быть прекращено", — отметил юрист в интервью Общественной Службе Новостей.

Даже если принять во внимание, что автора "марафона желаний" также обвиняют в легализации денежных средств, законодательство позволяет суду назначать по этой статье наказание в виде штрафа или условного лишения свободы, если подсудимый погасил ущерб и признал свою вину.

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Пришел, сфотографировал, съел
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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