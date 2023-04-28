Песков: бойцы спецоперации примут участие в параде Победы

0:35 Your browser does not support the audio element. Россия

Парад Победы, который пройдёт 9 мая, задействует военнослужащих, принимающих непосредственное участие в специальной военной операции России на Украине. Такой новостью поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они [бойцы спецоперации] будут представлены [на параде], но в деталях это, конечно, к Минобороны"

Ранее сообщалось об активной подготовке к празднику и параду, который традиционно пройдёт на Красной Площади. Помимо этого, граждане России услышат выступление президента страны Владимира Путина.