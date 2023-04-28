Песков: бойцы спецоперации примут участие в параде Победы

Парад Победы, который пройдёт 9 мая, задействует военнослужащих, принимающих непосредственное участие в специальной военной операции России на Украине. Такой новостью поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они [бойцы спецоперации] будут представлены [на параде], но в деталях это, конечно, к Минобороны"
Ранее сообщалось об активной подготовке к празднику и параду, который традиционно пройдёт на Красной Площади. Помимо этого, граждане России услышат выступление президента страны Владимира Путина.
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Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.