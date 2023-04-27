В Москве закрывают Красную площадь

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Из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей на две недели.

Как сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны, общественный доступ на Красную площадь будет закрыт с 27 апреля по 10 мая 2023 года включительно.Кроме того, с 23 апреля по 15 мая, посетителям будет ограничен доступ в Мавзолей Ленина, а 7 мая до 13:00 и весь день 9 мая - Московский Кремль, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства, Дмитрий Песков, отметил, что Мавзолей во время Парада Победы будет традиционно закрыт стилизованными декорациями.

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