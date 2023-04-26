Беглов рассказал о рекордных сборах налогов с петербуржцев

2:12 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Рекордные показатели налоговых сборов с жителей были достигнуты в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом рассказал во время выступления перед Законодательным собранием города губернатор Александр Беглов.

Чиновник подчеркнул, что все 20 ключевых отраслей экономики Петербурга показали высокие результаты, а по 19 из них отмечено существенное увеличение налоговых платежей.

"В целом налоговые доходы в Санкт-Петербурге выросли почти на 40%. Впечатляющий рост налоговых платежей — 86% — показали самозанятые. (…) Собираемость имущественных налогов с физических лиц — 99,5 %", — заявил Беглов.

Городские власти регулярно изыскивают способы "залезть" в карманы жителей, чтобы пополнить казну. Именно налоговые отчисления, наряду с увеличением тарифов и появлением новых платных услуг, рассматривались аналитиками как инструмент достижения бюджета в триллион рублей в 2022 году. В текущем году эта практика продолжается.

В марте состоялось заседание Штаба по увеличению доходов в бюджет Санкт-Петербурга, где сообщили о предстоящем внесении в Госдуму законопроекта о переходе налогообложения недвижимости с балансовой стоимости на кадастровую. В этом случае предприниматели столкнутся с ростом налогов на недвижимость в 15-20 раз.

Кроме того, активизировалась работа по выявлению неплательщиков налогов за сдачу квартир в аренду. В правительстве намерены выставить претензии владельцам недвижимости за три последних года. На практике это может означать, что владельцам двух и более квартир придется доказывать, что их недвижимость не сдается.

Также в апреле текущего года вице-спикер парламента Петербурга Павел Иткин предложил обязать компании, сдающие в краткосрочную аренду самокаты, оплачивать парковку в центре города. По подсчетам парламентария, такой "налог" может пополнить казну на 1 млрд рублей.