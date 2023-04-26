В Красноярске полиция будет отгонять купающихся от места сброса воды с ТЭЦ

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия

Красноярские СМИ опубликовали видеоролик с купающимися детьми в Абаканской протоке Енисея. Место популярно у горожан, так как воду там подогревают сбросы с ТЭЦ-2.

В Сибирской генерирующей компании пояснили, что тёплая вода сбрасывается после охлаждения оборудования и является безопасной для здоровтя, о чём свидетельствуют ежемесячные проверки. Невзирая на это, купаться на технологическом объекте запрещено.

Администрация Свердловского района заверила, что будут приняты меры для недопущения в дальнейшем несанкционированного купания, сообщает издание prmira.ru. Импровизированный пляж будут регулярно посещать полицейские патрули, а красноярцев предупредит табличка "Купание запрещено".

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