Четвёртый случай кори зарегистрирован в Красноярске

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красноярские медики зафиксировали четвёртый случай заболевания корью.

Как сообщает prmira.ru, новым заболевшим оказался 51-летний горожанин. В одной подъезде с ним жил мигрант, у которого ранее также было диагностировано это заболевание.

Уточняется, что после постановки диагноза мигранту опрашивали живущих поблизости соседей, есть ли у них вакцинация от кори. 51-летний красноярец дезинформировал сотрудников ведомства, сообщив, что прививка у него есть.

Однако позже, когда дело дошло до проверки медицинских документов, выяснилось, что заболевший позже мужчина не был вакцинирован. Он ввёл специалистов в заблуждение, потому что не хотел делать прививку от кори. Это его и подвело — он заразился уже через несколько дней, после чего был госпитализирован.

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От кори может спасти только вакцинация