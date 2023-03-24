В больнице Уфы объявлен карантин по кори, которую невозможно вылечить лекарствами

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В больнице скорой медицинской помощи в Уфе № 22 введён карантин по кори.

Как уточняет mkset.ru, корь считается очень опасной болезнью — для её лечения нет лекарств, а предупредить её можно лишь при помощи вакцинации.

В том, что корь "пришла" в Уфу, стало известно в марте. Все пять зарегистрированных случаев заболевания корью — привозные, завезённые из Египта и Таджикистана.

Теперь вновь прибывающим на госпитализацию гражданам проводят тестирование на наличие антител к кори, или выясняют, была ли в своё время сделала прививка против этого заболевания.

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