В Госдуме всерьёз собрались лишить уехавших из России артистов возможности заработка

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

В Государственной Думе создали рабочую группу, которая собирается покончить с возможностью заработка на территории России уехавших отсюда артистов и иноагентов. Её возглавила Ирина Яровая.

Многие покинувшие страну после начала СВО российские исполнители, а также находящиеся на территории России или в других странах мира иностранные агенты всё ещё имеют возможность зарабатывать деньги от всевозможных выступлений или по другим каналам на территории страны. В Госдуме полагают, что с этим надо покончить.

Парламент создал рабочую группу, которая будет заниматься разработкой идеи о том, как полностью запретить уехавшим артистам и иноагентам получать любой доход в России. Об этом РИА "Новости" поведал депутат Пётр Толстой.

Он также сообщил, что группу возглавит Ирина Яровая. По словам Толстого, важно найти справедливое решение в крайне тонкой и деликатной сфере, тем более, что в Госдуму постоянно приходят письма с радикальными предложениями по данному вопросу от избирателей.

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