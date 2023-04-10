Статую рыбаков из Петрозаводска обнаружили в Чили

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Фотограф в чилийском городе Конкон обнаружил копию знаменитой статуи рыбаков, которая расположена на набережной в Петрозаводске. Турист поделился фотографией находки в социальных сетях, сообщает karelinform.ru.

В начале 90-х годов статую преподнесли в подарок столице Карелии от дружественного американского города Дулута. Однако у обнаруженной копии даже не было таблички с указанием автора и названием.

Местные жители считают эту статую символом микрорайона, подобно петуху на Кукковке в Петрозаводске. Фотограф предположил, что это была "конвейерная сборка", а не произведение искусства. Он написал: "Все считали ее уникальной и неповторимой. Теперь она канонизирована".

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