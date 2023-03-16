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Сергей Аксёнов: необходимо лишать гражданства в случае "невставания под гимн России"

1:11
Россия

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступил с инициативой лишения российского гражданства тех, кто замечен в неуважении к гимну. Отбирать гражданство надо у тех, кто при звуках гимна не встаёт.

Сергей Аксёнов: необходимо лишать гражданства в случае "невставания под гимн России"

Крымский руководитель Сергей Аксёнов предлагает следить за тем, как ведут себя россияне при исполнении государственного гимна. И если кто-то из них не встанет в тот момент, когда будет звучать национальный гимн страны, то этого человека можно лишать гражданства.

"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России, — заявил Аксёнов в интервью "Крым 24" — Зачем тебе гражданство, если ты не встаёшь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн. Давайте… в судебном порядке лишать гражданства".

В этом интервью Аксёнов также заметил, что граждане России должны гордиться и уважать свою страну, а также чувствовать себя частью великого российского народа. Поэтому, если они не встают под гимн, то это говорит об их нежелании сохранять гражданство.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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