Позор губернатору – Липовой о ситуации с похоронами бойца ЧВК "Вагнера"

В ситуации с похоронами погибшего в зоне СВО бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова может идти речь о материальной заинтересованности чиновников, из-за которой администрация Петербурга не хочет идти навстречу сослуживцам героя. Об этом в комментарии Pravda.Ru заявил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Напомним, в Петербурге не могут похоронить погибшего в зоне СВО героя Дмитрия Меньшикова. Обращение за разрешением в Смольный представители ЧВК "Вагнер" подали еще 12 декабря, однако до сих пор провести церемонию прощания не удалось. Администрация Белоостровского кладбища предлагает похоронить погибшего на "Аллее Доблести", однако в ЧВК "Вагнер" это называют профанацией из-за статуса аллеи и участка на отшибе кладбища, где предполагается похоронить Меньшикова.

Липовой подчеркнул, что происходящее сегодня в Петербурге является позором, в первую очередь — для губернатора Александра Беглова. Ветеран также указал на возможную материальную выгоду, которую администрация города надеется получить за похороны бойца.

"То, что сегодня происходит в Питере, это позор. В первую очередь, позор губернатору, администрации и руководству кладбища, которое из любой трагедии и беды народа пытается выкачать себе дополнительную прибыль. Судя по всему, вопрос встал о какой-то материальной заинтересованности, и администрация в связи с этим не хочет идти навстречу руководству "Вагнера", чтобы похоронить как положено тех, кто погиб геройской смертью, отдать им последние почести, сделать достойное захоронение", — заявил Липовой.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также комментировал ситуацию. Он заявил, что администрация Белоостровского кладбища хочет захоронить Меньшикова отдельно от остальных военнослужащих, что в ЧВК считают неприемлемым.

История нашла отклик у спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и представителей фракций ГД. Он заявил, что в обязанности городских властей входит необходимая помощь при похоронах военнослужащих, независимо от их статуса, тем более сейчас, когда идет СВО.