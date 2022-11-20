Беглов покинул Петербург на неделю за уколами "Ботоксом"

Губернатор Петербурга Александр Беглов уехал в начале неделе из города не ради важных политических встреч, а для того чтобы пройти курс "анти-эйдж" медицины в московской частной клинике. Об этом сообщил телеграм-канал "Площадь Восстания", который зачастую дает весьма точные инсайды из Смольного.

"Наконец-то стало понятно, где губернатор пропадал с начала недели. По данным нашего источника из Смольного, Беглов ездил в Москву. Повод для визита самый серьёзный: градоначальник посещал одну из столичных клиник, где делал омолаживающие процедуры — в частности, вкалывал ботокс для разглаживания морщин и кожи лица", — говорится в сообщении канала.

Длительность отсутствия губернатора канал тоже объясняет. У лиц в возрасте, а Беглову все-таки уже 66 лет, косметические процедуры могут вызвать отеки и синяки на лице. Поэтому градоначальник и прячется от публики.

Косметолог Ирина Тарасова объяснила журналистам, что Беглов явно проходит в косметической клинике не просто несколько обычных процедур, а полноценный дорогостоящий курс "анти-эйдж" медицины. А значит его не только обкалывали препаратами вроде "Ботокса", но и делали подтяжки лица и другие процедуры.

"Если Александр Дмитриевич все еще находится в косметологической клинике, значит ему не только подкачивали губы и лоб. Скорее всего речь идет о большем комплексе процедур включающих подтяжку лица, различные очищающие пилинги, крема и лазерные процедуры. Таим образом, его лицо будет выглядеть свежее, а морщин станет меньше. Но от этих процедур есть и отеки и очень заметное покраснение кожаного покрова. Поэтому сейчас его лицо может выглядеть отталкивающе. Но потом все сходит и тогда кожа словно покрыта лаком — даже блестит на солнце", — заверила нас косметолог.

Она отметила, что полный комплекс процедур в хорошей клинике может стоит от нескольких миллионов рублей. Есть курсы и за 9-12 миллионов.

Ранее уже журналисты обращали внимание на изменения во внешности губернатора. Издание "Главный Региональный" отмечало, что еще в конце прошлого года в кулуарах Смольного говорили о повышенном интересе Беглова к косметологии, а именно — к инъекциям ботокса. Именно из-за них он и сбрил свои знаменитые усы.