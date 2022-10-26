Гражданский аэропорт Белгорода закрыли минимум до 3 ноября

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 российских городах, в том числе в Белгороде. Местный гражданский аэропорт будет простаивать минимум до 3 ноября.

Также в настоящее время закрыты аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Регулятор запретил полёты в этих городах с 24 февраля.

При необходимости пассажиры могут воспользоваться воздушными гаванями Москвы, Сочи, Волгограда, Минвод или Ставрополя,пишет издание bel.ru. Руководство белгородского аэропорта пообещало дополнительно проинформировать о всех изменениях в расписании.