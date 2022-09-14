Росавиация продлила временное ограничение полётов в 11 российских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Режим ограничений будет действовать до 22 сентября. Как пояснили в Росавиации, самолёты временно не смогут приземляться в аэропортах Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Курска, Симферополя, Брянска, Элисты и Белгорода.
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