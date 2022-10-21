В состав оперштаба Тюменской области войдут силовики и чиновники

В Тюменской области в скором времени будет создан оперативный штаб по вопросам безопасности, который возглавит глава региона Александр Моор.

"Соответствующие правовые акты находятся в разработке. После завершения процедуры согласования будут опубликованы в установленном порядке", — приводит слова информационного центра правительства nashgorod.ru.

Отмечается, что заместителем оперштаба станет замгубернатора региона Павел Белявский, а в его состав войдут ряд силовиков и чиновников Тюменской области. Окончательный состав комиссии станет известен 29 октября.