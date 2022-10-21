В Тюменской области в скором времени будет создан оперативный штаб по вопросам безопасности, который возглавит глава региона Александр Моор.
"Соответствующие правовые акты находятся в разработке. После завершения процедуры согласования будут опубликованы в установленном порядке", — приводит слова информационного центра правительства nashgorod.ru.
Отмечается, что заместителем оперштаба станет замгубернатора региона Павел Белявский, а в его состав войдут ряд силовиков и чиновников Тюменской области. Окончательный состав комиссии станет известен 29 октября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.