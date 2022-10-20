В Белгородской области засекречен состав оперштаба по исполнению указа Путина

На территории Белгородской области засекретили состав оперативного штаба, созданного для исполнения указа президента РФ Владимира Путина о режиме среднего реагирования, пишет bel.ru.

По информации издания, на сегодняшний день известны имена лишь двух участников оперштаба. В материале сказано, что на совещании будут присутствовать прокурор Белгородской области Владимир Торговченков и представитель 56-й военной прокуратуры гарнизона Руслан Горбачёв.

Оперштаб впервые соберётся в пятницу, 21 октября.

До этого момента в регионе не планируется вводить каких-либо запретов. Штаб будет организовывать совместную работу органов власти, военных комиссариатов и территориальных структур.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населённый пункт Шебекино попал под сильный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил глава региона, в результате атаки пострадали два человека.