В окрестностях Ижевска обнаружили медведицу с медвежатами

Жители деревни Русский Вожой в Удмуртии сообщили, что в лесу находятся медведица и её детёныши.

"Будьте внимательны, любители грибов и рыбалки", — написали в udm-info.ru.

По информации издания, мужчина увидел диких животных на опушке. Они не заметили человека, подчеркнули журналисты.