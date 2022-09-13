Жители деревни Русский Вожой в Удмуртии сообщили, что в лесу находятся медведица и её детёныши.
"Будьте внимательны, любители грибов и рыбалки", — написали в udm-info.ru.
По информации издания, мужчина увидел диких животных на опушке. Они не заметили человека, подчеркнули журналисты.
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