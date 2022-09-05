Медведица не давала убрать с дороги Нижневартовск — Радужный тело сбитого медвежонка в Ханты-Мансийском автономном округе.
По свидетельству очевидцев, она находилась рядом вместе с ещё двумя медведями. Об этом пишет издание muksun.fm.
На месте происшествия дежурил наряд ГИБДД, чтобы избежать нападения на водителей. Позже тело медвежонка всё-таки удалось забрать.
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