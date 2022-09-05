В ХМАО медведица не давала убрать с дороги сбитого медвежонка

Медведица не давала убрать с дороги Нижневартовск — Радужный тело сбитого медвежонка в Ханты-Мансийском автономном округе.

По свидетельству очевидцев, она находилась рядом вместе с ещё двумя медведями. Об этом пишет издание muksun.fm.

На месте происшествия дежурил наряд ГИБДД, чтобы избежать нападения на водителей. Позже тело медвежонка всё-таки удалось забрать.