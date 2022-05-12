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Автор Максим Александров

Рогозин посоветовал Маску прокопать туннель в "Азовсталь" для спасения боевиков

Россия

Миллиардер Илон Маск мог бы прокопать подземный туннель через ядро Земли из Бока Чика в "Азовсталь", чтобы эвакуировать засевших там боевиков. Так отреагировал на обращение командира 36-й бригады морпехов ВСУ Сергея Волыны глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин посоветовал Маску прокопать туннель в "Азовсталь" для спасения боевиков

Волына обратился к Маску с просьбой спасти украинских военных и помочь им выйти в другую страну. Пока ответа от миллиардера не последовало, зато свою подсказку дал Рогозин.

Кроме туннеля, российский политик предложил также вариант с прилётом Маска на марсианском корабле.

Но на самом деле, скорее всего, всё будет несколько иначе, считает Рогозин.

"Прилетят к Волыне русские волшебники в вертолете с волынами и бесплатно покажут кино", — заключил он.

Добавим, в четверг Волына сделал новое обращение в соцсетях. Обращение к Маску он назвал "вынужденным криком души" и снова обратился к мировым лидерам, призвав действовать немедленно.

"Господа президенты, уважаемые дипломаты, человечество, если вы можете спасти нас, то сделайте это! Все слова уже были сказаны. Каждая минута — это чья-то жизнь! Мир должен немедленно перейти к действиям!", — написал он.

Ранее военный историк Евгений Норин предположил, что сделают с боевиками в какой-то момент, если они откажутся сдаваться в плен.

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Автор: Максим Александров
Темы всу сша россия украина илон маск дмитрий рогозин
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