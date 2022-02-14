Эпидситуация в Петербурге остается по-прежнему тяжелой

В Петербурге самая негативная ситуация с коронавирусом в России. По данным сайта правительства региона, за минувшие сутки в городе выявлено 11 384 новых случая заражения коронавирусом, а также отмечено 70 смертей от опасного заболевания. Вопреки заявлениям чиновников Беглова, в петербургских медучреждениях по-прежнему наблюдаются огромные очереди. Это лишь способствует распространению инфекции.

Статистика по COVID-19 в Санкт-Петербурге. 14 февраля 2022 года

Отметим, что в Петербурге низкие темпы вакцинации, при этом команда губернатора Беглова не уделяет должного внимания стимулированию граждан к прохождению вакцинации, поэтому о достижении коллективного иммунитета пока не может быть и речи.

В конце минувшей недели председатель Комздрава Смольного Дмитрий Лисовец на своей странице ВК писал, что эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в городе на Неве якобы находится на этапе стабилизации, сокращается число пациентов, проходящих лечение в стационарах.

Кроме того, чиновник отмечал, что многие переболевшие врачи и прочие медработники возвращаются к своим обязанностям, что улучшило кадровое положение в поликлиниках. Однако, как сообщала ранее "Фонтанка", медперсоналу, работающему с ковид-пациентами, в Северной столице не выплачивают обещанные доплаты. Несмотря на заверения чиновников, петербуржцы продолжают жаловаться на большие очереди в поликлиниках, а подписчики одного из петербургских ТГ-каналов решили рассказать о том, как трудно попасть на прием к врачу.