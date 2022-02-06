Показная деятельность Беглова

Четвертый день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов активно бороздит просторы районов с "неожиданными проверками". Удивительно, но он не замечает огромные очереди в больницы, которые вызвал сам же Смольный.

Градоначальник решил спуститься к простым гражданам и несколько дней "внезапно врывается" в больницы, "залетает" в местные администрации и ругает чиновников. Только вот граждане скептически относятся к такой бурной деятельности. Горожане считают такие визиты постановочными и предложили ему "податься в кинематограф".

Самое интересное то, что глава города при посещении больниц не видит очередей. Во время его приезда магическим образом количество людей уменьшается, при том, что в реальности картина ужасная. Уже не раз были СМИ опубликовывали фотографии с огромными очередями.

Даже при выборе "правильной" больницы, губернатора ждет критика. В Пушкинском районе он встретился с женщиной, которая два часа сидела в очереди с высокой температурой. Все что смог сделать Беглов, так это пожелать ей здоровья, а после поспешил удалиться.

Есть горожане, которые заметили в таких поступках "тактическую хитрость". По их мнению, появления губернатора в людных местах во время разгара "омикрона" связано с его желанием получить "легкий" вариант болезни и на долгое время закрыться на даче.