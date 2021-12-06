Владимир Ефимов раскрыл условия офсета Москвы с Лианозовским молочным комбинатом

В рамках офсетного контракта, заключенного Москвой с компанией "Вимм-Билль-Данн", входящей в состав PepsiCo, на Лианозовском молочном комбинате запустилось производство соков для молочных кухонь города. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что компания инвестирует в расширение производства более 2 млрд рублей.

Инвестиции в запуск нового оборудования уже составили более 500 млн рублей. На данный момент мощность Лианозовского завода — пять тонн в час. Здесь будет производиться пять наименований сока "Агуша", а также другое детское питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси, которые город по условиям сделки будет закупать у компании до 2029 года.

"Инвестор и правительство города заключили офсетный контракт в 2020 году, в рамках договорённости компания инвестирует в своё производство больше двух миллиардов рублей. Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города. В течение 8 лет Москва приобретёт десятки наименований продукции более чем на 30 млрд рублей", — уточнил Владимир Ефимов.

Офсеты — это эффективный инструмент государственно-частного партнёрства, выгодный обеим сторонам. В рамках него город даёт предприятию гарантированный спрос на товары, а взамен получает надёжного поставщика необходимой продукции и дополнительные инвестиции в экономику.