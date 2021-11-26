Участок в 8,3 га в бывшей промзоне "Капотня" на юго-востоке Москвы будет реорганизован. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, здесь возведут предприятия и общественно-деловые объекты, которые дадут городу более 2,5 тысячи новых рабочих мест.
Речь идёт о бывшей производственной территории, размещённой между улицами Верхние поля и Чагинская.
"Сейчас там находятся автосервисы и открытые склады контейнеров", — уточнил Владимир Ефимов.
Инвестор планирует вложить 30 миллиардов рублей, чтобы построить здесь 136 тысяч квадратных метров недвижимости. Одна половина придётся на современные высокотехнологичные предприятия, а вторая — на магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки.
Доходы бюджета Москвы от реализации проекта составят почти четыре миллиарда рублей.
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