В бывшей промзоне "Капотня" возведут 136 тысяч квадратных метров недвижимости

Участок в 8,3 га в бывшей промзоне "Капотня" на юго-востоке Москвы будет реорганизован. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, здесь возведут предприятия и общественно-деловые объекты, которые дадут городу более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Речь идёт о бывшей производственной территории, размещённой между улицами Верхние поля и Чагинская.

"Сейчас там находятся автосервисы и открытые склады контейнеров", — уточнил Владимир Ефимов.

Инвестор планирует вложить 30 миллиардов рублей, чтобы построить здесь 136 тысяч квадратных метров недвижимости. Одна половина придётся на современные высокотехнологичные предприятия, а вторая — на магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки.

Доходы бюджета Москвы от реализации проекта составят почти четыре миллиарда рублей.