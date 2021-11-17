Зимой помогут хороший сон и физкультура – врач-терапевт

Нормально работать в холодное время года помогут режим сна, правильное питание и физические нагрузки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, утром обязательно нужно делать зарядку. Достаточно 5-10 минут. Для этого нужно, чтоб был включён яркий свет. Также желательно включить бодрую музыку.

"В холода мы склонны сокращать свою физическую активность: реже выходим на улицу, реже занимаемся физкультурой. Но надо брать себя в руки и двигаться. Например, придя с прогулки, человек уже себя чувствует по-другому, то же самое касается утренней зарядки", — сказала Чернышова.

Врач также советует россиянам не злоупотреблять кофе и крепким чаем. По её мнению, они плохо сказываются на нервной системе.

Лучше пить воду и есть побольше фруктов, овощей и зелени.

С вопросом о потреблении витаминов нужно обратиться к врачу.

"Сначала нужно убедиться, что имеется дефицит витаминов, потому что есть случаи передозировки, например с витаминами группы В — вплоть до панических атак", — сказала Чернышова.

Ранее Pravda.Ru писала, что по результатам опроса Зарплата. ру, россияне с наступлением зимы меньше хотят работать.

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