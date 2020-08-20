Физические нагрузки снижают риск преждевременной смерти

Британские учёные провели исследование, в результате которого было доказано, что активные физические нагрузки способны снизить риск преждевременной смерти.

Специалисты проводили наблюдения за 96 тыс. добровольцев. С помощью специального трекера они отслеживали активность участников исследования. Задачей учёных было определить, как интенсивные занятия спортом влияют на риск преждевременной смерти.

Оказалось, что высокая физическая активность очень полезна. Чем больше человек расходует энергии, тем ниже у него риск преждевременной смерти.

Медики советуют ежедневно выполнять физические упражнения. В неделю нужно уделять упражнениям средней интенсивности не менее 150 минут, а высокой интенсивности, например, бегу — 75 минут.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физическая активность предотвратить деменцию.