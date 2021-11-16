Зимой у россиян нет желания работать - Зарплата.ру

Почти половина россиян с приходом холодов начинают хуже работать.

Об этом говорит опрос Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

"Трудоспособность россиян меняется с наступлением холодного времени года — работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии", - сказано в исследовании.

Как сообщает РИА Новости, 43 процента опрошенных россиян говорят об ухудшении работоспособности при холодной погоде, почти 40% отмечают быструю утомляемость. 20 процентов постоянно хотят спать, 15 — не хотят просыпаться утром потому что ещё темно, 11 - чувствуют апатию из-за нехватки солнечных лучей, а шесть процентов страдают от депрессии.

В основном жители России для борьбы с этими состояниями принимают витамины, много пьют кофе, занимаются спортом, больше гуляют.

Многие россияне сказали, что хотели бы зимой работать удаленно (31%), а некоторые (25%) были бы рады, если бы рабочий день перенесли на позднее время — когда уже будет светло. 17% хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня.

Осенью в человеческом организме возникает дефицит витамина D из-за уменьшения солнечной активности. Это приводит к ухудшению настроения, апатии и сонливости.

А психиатр из США Ума Найду выявила реальную связь между питанием человека и его психоэмоциональным состоянием. Она рассказал об "антитревожной диете".

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