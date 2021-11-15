Карелия теперь не приравнивается к регионам Крайнего Севера

Несколько районов Карелии, а также Бурятия, Коми и Коми-Пермяцкий автономные округа Пермского края теперь не считаются Крайним Севером. Указ Бориса Ельцина, подписанный в 1993 году, 15 ноября 2021 года отменил Владимир Путин.

Как сообщает MK.ru, документ опубликован на портале правовой информации.

Это сделано в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны. Программа будет действовать до 2035 года.

В документе прописано, что Арктика требует особенных подходов к её социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности. Речь идёт об экстремальных природно-климатических условиях, низкой плотности населения, уровне развития транспортной и социальной инфраструктуры и многом другом.

Новый указ начнёт действовать 1 января 2022 года.

Как сказала депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, новый указ не лишит жителей региона северных льгот.

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