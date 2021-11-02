Где в Карелии жило племя великанов

Испокон веков северные области России, включая Карелию, считались местом обитания различных чудесных существ: гномов, волшебников, северных амазонок и великанов. Причем если существование большей части сверхъестественных существ не подтверждено на практике, то великаны, согласно древним легендам и сохранившимся артефактам, действительно жили на территории республики.

Остров великанов

Как утверждает в своей книге "Таинственный мир Карелии" Алексей Михайлович Попов, во время ряда экспедиционных поездок в конце 2000-х годов ему довелось обнаружить целый остров, на котором в далёком прошлом жило племя исполинов. По словам исследователя, на территории Карелии и Финляндии до наших дней сохранилось большое количество археологических памятников, подтверждающих существование великанов.

Поводом для изыскательских работ стали легенды об острове Охсанлахти, что в переводе на русский язык означает "Залив лба". Данный участок суши входит в Кильпольский архипелаг Ладожского озера, состоящий из примерно сорока островов. В древности люди не селились в этих местах, утверждая, что на островах живёт племя великанов. Действительно, когда А. М. Попов и члены его экспедиции высадились на Охсанлахти, то обнаружили остатки монументальных сооружений из огромных валунов, которые обычные люди поднять никогда бы не смогли. В то же время местные охотники рассказывали путешественнику, что не раз встречали в этих местах человеческие кости непропорционально больших размеров. В наши дни остров давно необитаем.

Таинственное племя

Самое интересное, что в Карелии и сегодня расположено большое количество курганов, считающихся захоронениями людей гигантского роста. Археологи их пока не исследовали, в связи с чем при раскопках данных могильников учёных могут ждать сенсационные открытия. Кстати, в данном регионе планеты, согласно древним летописям, в древние времена жили племена адогитов, веси, метелиляйненов и мунккилайненов, каждое из которых являлось самостоятельной ветвью народа великанов.

До революции в Карелии существовало немало письменных источников, описывающих жизнь племён исполинов. Но затем практически все они были уничтожены. Правда, сохранились описания карельских великанов в скандинавских летописях. В частности, в "Истории" датского короля Христиана IV за 1601 год прямо говорится:

"Был некогда в Кореле и во всей корельской земле великан по имени Валит. И посажен был тот Валит на Корельское владение от Новгородских посадников. Он сам собою был дороден, ратный человек и к рати необычайный охотник. Однажды во славу свою принесши с берегу, своими руками положил камень, в вышину от земли есть и ныне больше косой сажени. Тот камень по сей час слывет "Валитов камень".

Не удивительно, что в глубокой древности "Белое море" и именовалось Гандвиком, что в переводе означает "Залив чудовищ". Считается, что данное название было дано региону из-за обитавших здесь великанов. Даже знаменитый датский историк Саксон Грамматик в своих работах утверждал:

"Гиганты теперь удалились в те пустыни, которые лежат по ту сторону Гандвика, на север от Норвегии".

В свою очередь, арабский богослов ХI века Абу Хамид Андалуси, посетив столицу Волжской Булгарии, лично встретил там великана из карельского племени адогитов, восторженно описав силу исполина:

"Он брал лошадь под мышку, как человек берет маленького ягнёнка. А сила у него была такая, что он спокойно ломал рукой голень лошади и разрывал мясо и жилы, как другие рвут зелень".

Возникает вопрос, куда исчезли данные существа. Ответ прост. Согласно легендам, великаны были миролюбивы, но из-за своего роста вызывали страх у местных племен. Поскольку великаны были немногочисленны, часть из них была истреблена, а остальные, уходя всё дальше на север, вымерли из-за суровых природных условий.

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