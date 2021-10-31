Фантастические и сказочные существа являются напоминанием взрослым о детстве, а для детей хорошим способом развлечения. "Вести Подмосковья" рассказывают о том, где можно найти таких персонажей.
На "Аллее Сказок" в Московском районе Некрасовка можно встретиь известных персонажей русских сказок - Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и других.
В Лианозовском парке Москвы на такой же аллее "проживают" медведи, Леший и богатыри.
Также известны аллеи на Лухмановской улице, в Ясененво, на Гоголевском бульваре или Манежной площади.
В заповеднике в Серпуховском округе находятся около 100 скульптур, в большитсве своём сказочных героев - драконов, богатыре, морских существ и других.
В Серпухове в Комсомольском сквере установлены скульптуры динозавров и вымышленных рептилий.
Большая коллекция скульптур мультяшных героев собрана в Раменском - Винни-Пух, волк и заяц, Чебурашка и дургие.
В Луховицах установлены памятники Печкину, Шарику, Матроскину.
В селе Мячково установлена скульптура Чиполлино, в Наро-Фоминске - памятник Емели на печи.
В этом парке расположены скульптуры более 100 сказочных героев и мультяшных героев. Здесь можной увидеть Соловья-разбойника, Дядю Стёпу, богатырей, Русалку и многих других.
В других местах Подмосковья находятся многие другие персонажи, среди которых сфинксы, драконы, крылатые грифоны или кентавры.
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