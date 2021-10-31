В Подмосковье нашли места обитания "сказочных существ"

Фантастические и сказочные существа являются напоминанием взрослым о детстве, а для детей хорошим способом развлечения. "Вести Подмосковья" рассказывают о том, где можно найти таких персонажей.

"Аллеи Сказок" в Подмоскове

На "Аллее Сказок" в Московском районе Некрасовка можно встретиь известных персонажей русских сказок - Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и других.

В Лианозовском парке Москвы на такой же аллее "проживают" медведи, Леший и богатыри.

Также известны аллеи на Лухмановской улице, в Ясененво, на Гоголевском бульваре или Манежной площади.

Заповедник "Берендеево царство"

В заповеднике в Серпуховском округе находятся около 100 скульптур, в большитсве своём сказочных героев - драконов, богатыре, морских существ и других.

В Серпухове в Комсомольском сквере установлены скульптуры динозавров и вымышленных рептилий.

Скульптуры персонажей мультфильмов

Большая коллекция скульптур мультяшных героев собрана в Раменском - Винни-Пух, волк и заяц, Чебурашка и дургие.

В Луховицах установлены памятники Печкину, Шарику, Матроскину.

В селе Мячково установлена скульптура Чиполлино, в Наро-Фоминске - памятник Емели на печи.

"Парк сказок" в Домодедово

В этом парке расположены скульптуры более 100 сказочных героев и мультяшных героев. Здесь можной увидеть Соловья-разбойника, Дядю Стёпу, богатырей, Русалку и многих других.

В других местах Подмосковья находятся многие другие персонажи, среди которых сфинксы, драконы, крылатые грифоны или кентавры.