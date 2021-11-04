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В России расширили список доходов, из которых будут удерживать алименты

Россия

В России увеличили список доходов, с которых нужно будет платить алименты.

В России расширили список доходов, из которых будут удерживать алименты

Приказ подписал Михаил Мишустин. В список добавились стипендия, пособие по безработице, доходы самозанятых и с денежных средств, полученных в результате налоговых вычетов. Документ опубликован на портале правовой информации

Прошлый закон об алиментах был принят в 1996 году, поправки были внесены в 2019 году.

Удержание алиментов производится со всех видов зарплат, гонораров, пенсий, стипендий, пособий, денежного довольствия — для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов — и прочих выплат.

В 2022 году у неплательщиков смогут забирать загранпаспорта. Это дополнительная мера для того, чтобы должник не смог выехать за границу. Напомним, что человек не может путешествовать при наличии долгов в 30 тысяч рублей или по алиментам — 10 тысяч.

Также запрет на выезд из страны распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам.

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Алименты: как заставить заплатить?
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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