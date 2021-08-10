Алиментщиков и злостных должников объявят "врагами народа"

Правительство РФ занялось проблемой долгов сограждан по алиментам: их жёстко взыщут, а алиментщиков и должников по кредитам-ЖКХ объявят "врагами народа".

Кабмин разработал вариант дополнительной поддержки несовершеннолетних, ужесточая при этом наказание за неполное погашение задолженности.

Власти решили жёстко взыскивать алименты и кредиты после выборов. Особо злостные неплательщики и алиментщики будут наказываться в разы строже. Об этом заявили эксперты при правительстве России в ходе видеоконференции "Новая экономическая реальность: Постковид".

Как пишут авторы проекта "Мэйдэй. Хроника пикирования", начиная с конца 2021 года, "после выборов в Госдуму", начнётся работа ФНС, ФССП, полиции, банков и Росфинмониторинга по данной категории лиц. Найти таких людей поможет цифровизация.

Отдельно оговаривается тот факт, что "можно оправдать долги по ЖКХ, особенно в спорных случаях с тарифами", можно понять сокращённых или уволенных. Но тех людей, которые не платят своим детям, имея доходы, понимать не нужно — из них долги нужно просто выбивать. Но по закону.

По итогам работы парламента, выступлений президента, а также экономического анализа от правительства персонами, нуждающимися во внимании государства, объявлены злостные алиментщики, уклоняющиеся от выплат своим же детям.

Ранее сообщалось, что анализ более чем 12 млн взятых кредитов показал: 93% граждан кредитуются "чёрт знает на что" (не вещи первой необходимости).

Например, на:

новые смартфоны,

шубы,

туризм,

свадьбы детей,

гаджеты,

ремонты "не хуже, чем у друзей",

новые автомобили.

Интересно, что у злостных алиментщиков, не платящих ни копейки, внезапно появляются сотни тысяч рублей для погашения долгов, как только речь заходит об ограничениях выезда за границу.

Как писало издание "Известия", было вынесено 1,1 млн судебных решений в первом полугодии 2021-го по делам об уплате алиментов. Так детям вернули 8,9 млрд рублей и запретили выезд полумиллиону неплательщикам.

Статистика Верховного Суда показывает, что в 2020 году по статье о неуплате алиментов на детей и нетрудоспособных родителей были осуждены 37 726 человек, 3215 из них получили реальный срок заключения, 4462 человека — условный. Сегодня неплательщики стали куда сговорчивее и чаще решают вопросы у нотариуса.

Только за первое полугодие 2021 года за удостоверением алиментных соглашений в нотариальные конторы страны обратилось свыше 21,2 тыс. граждан. Стороны прописывают

даты и порядок совершения платежей,

их размер и возможность индексации,

санкции за задержку выплаты и прочие пункты.

Если же плательщик решил отойти от условий соглашения, взыскать с него деньги гораздо проще и в суд идти не нужно.

Фактически удостоверенное нотариусом и подписанное сторонами соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Так гораздо проще решать вопросы между собой без привлечения третьих сторон.

Но государству теперь удобнее этой темой всё-таки заняться, потому спокойные дни для таких отцов миновали — деньги платить всё равно придётся.

Эксперты считают, что отношение в обществе к уклоняющимся от алиментов должно быть таким же, как к людям, совершающим преступления против детей. Ведь, по сути, не платящий алименты родитель лишает ребёнка средств к существованию, а это противоправно.

Напомним, до сих пор дознаватели отказывались возбуждать уголовные дела в случае, если лицо осуществляло незначительные выплаты, а теперь будут обязаны по закону.

То есть теперь одной тысячей в месяц отделываться от собственных детей не выйдет.

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