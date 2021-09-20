Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах. Так, лидером по итогам голосования в столице стала "Единая Россия". Партия набрала 36,98% голосов.
Далее КПРФ — 22,66%, "Справедливая Россия"- 7,34%, "Новые люди" — 7,09%, ЛДПР — 7,08% и "Яблоко" — 4,89%.
Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зеленые " — 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости — 1,97%.
"Кроме того, "Зеленая альтернатива " набрала 1,76% голосов, "Родина" — 1,22%, "Партия Роста " — 1,11%, "Коммунисты России" набирали 1,10% голосов, а "Гражданская платформа " — 0,27%", — пишет РИА Новости.
Также были подведены итоги онлайн-голосования среди москвичей: "Единая Россия" — 44,77%, КПРФ — 15,53%, "Новые люди" — 7,86%, ЛДПР — 7,45% и "Справедливая Россия" — 6,84%.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной. Об этом она заявила во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.