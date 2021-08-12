Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о старте работ по реконструкции магистрали в Амурской области.
"Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — рассказал Шойгу.
Планируется, что БАМ заработает к концу 2024 года. По словам министра, магистраль улучшит транспортную систему Восточной Сибири и расширит возможности выхода на иностранные рынки.
Он также отметил, что во время строительства БАМ для военных построены городки.
Ранее поступала информация, что Минобороны задействует почти 2 тысячи человек для реконструкции восточной ветки в Амурской области. За работы по двум участкам отвечает восточный и центральный военный округ. Инспектором хода постройки был назначен замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков.
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