Назад в СССР? Шойгу рассказал о старте реконструкции восточной ветки БАМа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о старте работ по реконструкции магистрали в Амурской области.

"Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — рассказал Шойгу.

Планируется, что БАМ заработает к концу 2024 года. По словам министра, магистраль улучшит транспортную систему Восточной Сибири и расширит возможности выхода на иностранные рынки.

Он также отметил, что во время строительства БАМ для военных построены городки.

По информации пресс-службы Приангарья, к работам привлекут более тысячи студентов при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области. Для студотрядов будет возможность поработать летом.

Ранее поступала информация, что Минобороны задействует почти 2 тысячи человек для реконструкции восточной ветки в Амурской области. За работы по двум участкам отвечает восточный и центральный военный округ. Инспектором хода постройки был назначен замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков.

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