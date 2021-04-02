С дорог Петербурга уберут более 200 коммерческих маршрутов

В июле 2022 года с дорог Петербурга уберут 238 коммерческих маршрутов. Вместо них планируется запустить 102 новых маршрута, сообщает "Фонтанка".

Власти города намерены заключить контракты на 451 действующий маршрут. Также будет создано 100 новых автобусных и два троллейбусных маршрута.

Стоит напомнить, что транспортную реформу в Петербурге планировали провести летом 2020 года, но согласно федеральному закону её дедлайн был перенесён на июль 2022 года.

Согласно прежним расчётам, с 2020 по 2026 год на реализацию транспортной реформы в городе выделят 177 миллиардов рублей.

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