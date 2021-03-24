В Петербурге режим ограничений, введённых из-за коронавируса, будет продлён до 30 апреля 2021 года, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Некоторые ограничения планируется смягчить, а некоторые — продлить до 30 сентября 2021 года.
С 25 марта разрешено увеличить количество гостей на свадьбах до 40 приглашённых.
Также с 25 марта необходимо согласовывать проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, культурных и других мероприятий, на которых будет присутствовать более 75 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что петербургским ресторанам разрешат устанавливать круглогодичные веранды.
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